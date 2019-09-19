Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: Компания недели: «Лаборатория Касперского»

Выбор «Лаборатории Касперского»

Токсичность государства вынуждает выбирать между перспективами на стратегических внешних рынках или ставкой на госпомощь

В ситуации противостояния России с Западом российские компании все чаще обнаруживают себя стоящими перед непростым выбором: оказаться отрезанными от значимого рынка или получить поддержку дома.

10 сентября бессрочный временный запрет на участие продукции «Лаборатории Касперского» в госзакупках США превратился в постоянный. Для компании это не новость. Она оказалась отрезана от американского госзаказа еще в конце 2017 г., после того как министерство внутренней безопасности заподозрило компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В самой «Лаборатории» обвинения неоднократно опровергали, а запрет называли политическим решением.

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