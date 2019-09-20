Как либерализм стал ругательством

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Евгений Разумный / Ведомости

Большое видится на расстоянии. Большая ерунда – тоже. Если бы мы сейчас видели себя со стороны или из другой эпохи, то были бы сильно озадачены. Мы живем в удивительной стране. В России начала XXI в. слова «либерализм», «либерал» стали ненормативным политическим ругательством, однако это дурно пахнущее расстройство речи странным образом обходит весьма противоречивую политику государства. Во взаимоотношениях власти и общества завинчиваются все гайки, до которых у политической бюрократии дотягиваются ручки, но при этом в других системных областях, например в финансах, государственная политика остается умеренно либеральной, а в социальной сфере с ненормальным рвением пытается внедрять все худшее, что было в отживающем формалистическом неолиберализме. Эту эклектику можно было бы тихо списать на свойства постмодерна, если бы не ее тяжкие последствия для жизни, не говоря о нуле перспективы.

Паническая атака