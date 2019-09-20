Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Тупик несвободы

Как либерализм стал ругательством

Философ Александр Рубцов о причинах и перспективах фронтальной атаки на либеральную идею

Большое видится на расстоянии. Большая ерунда – тоже. Если бы мы сейчас видели себя со стороны или из другой эпохи, то были бы сильно озадачены. Мы живем в удивительной стране. В России начала XXI в. слова «либерализм», «либерал» стали ненормативным политическим ругательством, однако это дурно пахнущее расстройство речи странным образом обходит весьма противоречивую политику государства. Во взаимоотношениях власти и общества завинчиваются все гайки, до которых у политической бюрократии дотягиваются ручки, но при этом в других системных областях, например в финансах, государственная политика остается умеренно либеральной, а в социальной сфере с ненормальным рвением пытается внедрять все худшее, что было в отживающем формалистическом неолиберализме. Эту эклектику можно было бы тихо списать на свойства постмодерна, если бы не ее тяжкие последствия для жизни, не говоря о нуле перспективы.

Паническая атака

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Комментарии
semper119234
06:29 20.09.2019
Слово "либералы" в государственной пропаганде наделяется абсолютно противоположными атрибутами, в зависимости от телеканала. "Либералами" называют и антимилитаристов, и демократов, и просто сторонников законности. Слово превратилось в химеру. Химеру удобно ненавидеть, а ненависть стала государственной идеологией. Главное ненавидеть, не важно кого. Лучше не задумываться, а то коллективность пропадет, будем ненавидеть то, что сами придумали... "Пятая колонна" уже не вставляет. Крымнаш забывается, а бандеровцы выбрали еврея президентом. Все смешалось, а ток-шоу надо производить как-то, не меньше пяти часов на каждый телеканал. Соловьев еще и на радио вкалывает. Приходится придумывать врагов. Впрочем, все по классике.
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