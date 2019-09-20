От редакции
Статья опубликована в № 4903 от 20.09.2019 под заголовком: Конъюнктурный гуманизм

Конъюнктурный гуманизм

Если призывы к восстановлению справедливости ограничиваются требованиями смягчить наказание для одного из многих – это не гуманизм, а конъюнктура

Число подписей под открытыми письмами в защиту фигурантов московского дела переваливает за сотню в первый же день сбора, а число таких писем приближается к двадцати – и такая массовость нисколько не умаляет мужества каждого из теперь уже тысяч подписавшихся. Это беспрецедентная акция солидарности с жертвами силовой машины, которая едва ли может остаться незамеченной властью. Но верным показателем того, что эта история с репрессивной колеи может вскоре свернуть на правовую, можно считать не тысячи подписей искренне разгневанных произволом людей, а прорезавшиеся голоса тех, кто привык во всем поддерживать власть и еще недавно выступал за суровое наказание «участников массовых беспорядков».

Прекраснодушные заявления лоялистов едва ли могут кого-то ввести в заблуждение: «прозрение» не значит внезапной гуманизации власти, возвращения репрессивной машины в рамки закона, отмены кровожадных приговоров и в целом отказа от силового сценария отношений власти с политическими оппонентами. Это только сигнальная ракета, дающая понять, что ветер изменился в одном конкретном случае, – и более ничего.

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