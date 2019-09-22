Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Любовь во время войны

Любовь во время войны

Религиовед Сергей Чапнин о том, как священники снова стали активной частью гражданского общества

Обращение группы священников в защиту обвиняемых и осужденных по «московскому делу» прозвучало неожиданно громко. И прежде всего потому, что от священников такой внятной и убедительной гражданской позиции никто не ожидал. Рискуют ли они, выступая с критикой государственной власти? Да, рискуют, и официальные представители Московской патриархии быстро и жестко отреагировали на это письмо. Но назад ситуацию уже не отмотать – группа духовенства заявила самостоятельную позицию, и безусловная лояльность Церкви российской власти уже не так очевидна.

Православные священники долгое время казались чем-то совершенно отдельным, архаичным и даже чужеродным для гражданского общества в современной России. Они не воспринимались как часть общества в каком-то очень простом, обыденном смысле этого слова: их проповедь крайне редко соотносилась с реальной жизнью и реальными проблемами прихожан; их публичные выступления были или совсем незаметны, или вызывали горькую усмешку, как, например, эпатажные высказывания протоиерея Всеволода Чаплина. Кроме того, четверть века назад священникам было категорически запрещено заниматься любой политической деятельностью под угрозой извержения из сана (на практике система наказаний выглядела мягче – это и психологическое давление, и угроза снятия с должности). И священники долгие годы послушно молчали обо всем, что происходило в стране. Редкие, буквально единичные исключения скорее подчеркивали это правило, чем опровергали его.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
markeev.a
10:55 23.09.2019
Где текст письма?
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике