Любовь во время войны

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Евгений Разумный / Ведомости

Обращение группы священников в защиту обвиняемых и осужденных по «московскому делу» прозвучало неожиданно громко. И прежде всего потому, что от священников такой внятной и убедительной гражданской позиции никто не ожидал. Рискуют ли они, выступая с критикой государственной власти? Да, рискуют, и официальные представители Московской патриархии быстро и жестко отреагировали на это письмо. Но назад ситуацию уже не отмотать – группа духовенства заявила самостоятельную позицию, и безусловная лояльность Церкви российской власти уже не так очевидна.

Православные священники долгое время казались чем-то совершенно отдельным, архаичным и даже чужеродным для гражданского общества в современной России. Они не воспринимались как часть общества в каком-то очень простом, обыденном смысле этого слова: их проповедь крайне редко соотносилась с реальной жизнью и реальными проблемами прихожан; их публичные выступления были или совсем незаметны, или вызывали горькую усмешку, как, например, эпатажные высказывания протоиерея Всеволода Чаплина. Кроме того, четверть века назад священникам было категорически запрещено заниматься любой политической деятельностью под угрозой извержения из сана (на практике система наказаний выглядела мягче – это и психологическое давление, и угроза снятия с должности). И священники долгие годы послушно молчали обо всем, что происходило в стране. Редкие, буквально единичные исключения скорее подчеркивали это правило, чем опровергали его.