Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4905 от 24.09.2019 под заголовком: Вещь недели: Спецдекларация

Как превратить налоговую амнистию в уголовный кошмар

Доверие государству может дорого обойтись бизнесу

С нашим государством нельзя играть в азартные игры, у него все карты крапленые – все равно будешь в дураках, говорил герой фильма «Гений».

Сыграть в такую игру российские власти предложили бизнесу в 2014 г. Объявляя тогда амнистию капитала, президент Владимир Путин заверил – таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, бизнес не будут. Хотя предприниматели все равно боялись ловушки: простят налоговые преступления, заманят на родину, а потом припомнят другие нарушения. Юристы в один голос предупреждали – бизнесу нужна более серьезная защита от преследования, иначе это не амнистия, а предложение просто поверить на слово. Не сразу (во время первого этапа амнистии капитала в конце 2015 г. было подано лишь 200 деклараций), но бизнес все-таки поверил. И в итоге рискнул оказаться в дураках.

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Комментарии
bogdanov7080
07:57 24.09.2019
Нужно быть очень странным человеком, чтобы ждать, что начальник лагеря-вертухай будет держать слово перед зеком. На каком основании некоторые предприниматели полагают, что слово вертухая будет держаться. Предприниматели в этой стране - низ пищевой цепочки.
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