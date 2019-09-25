Новый срок для судьи Лебедева

Судебная система стабильна, но продолжает требовать сохранения на должности председателя Верховного суда одного и того же человека уже 30 лет

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Досрочное утверждение на новый шестилетний срок 76-летнего председателя Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева официально объясняется необходимостью обеспечения стабильности работы судебной системы: 1 октября должны начать работать новые кассационные и апелляционные суды. Но это не лишенное лукавства объяснение: стабильность системы – главная заслуга бессменного председателя российского Верховного суда, занимающего эту должность уже 30 лет.

Эпоха председательства Лебедева в ВC (к которому в 2014 г. был присоединен Верховный арбитражный суд) совпадает с периодом становления системы правосудия новейшей истории России. Он начал свою судейскую карьеру еще в советские годы. На должность главы Верховного суда РСФСР Лебедев был назначен летом 1989 г., а до того прошел путь от народного судьи до председателя Мосгорсуда. Практически все эти 30 лет судебная система жила в состоянии одновременно развития и реформирования разных масштабов; создавался, расширялся и непрерывно правился и корпус законодательных кодексов, отстраивалась правоприменительная практика. Горизонт этих настроек и отладок, похоже, вынесен в бесконечность, но и председатель ВС теперь не ограничен сроками пребывания в должности и верхней возрастной планкой.