Станет ли Россия многодетной

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Ставка на стимулирование многодетности в России не лишена оснований: как показала демографическая статистика за 2018 г., доля детей, родившихся в многодетных семьях, растет на фоне общего снижения рождаемости. Но демографы относят это скорее на счет неоднородности жизненных приоритетов россиян: в то время когда одни стремятся получить образование и строить карьеру, другие сосредоточиваются на семье и детях.

В России складывается демографический парадокс: общее снижение рождаемости сопровождается ростом числа третьих и последующих детей, отмечается в сентябрьском мониторинге социально-экономического положения РАНХиГС. В 2018 г. родилось на 15% меньше детей, чем в 2016 г., – 1,6 млн человек, при этом число детей, ставших третьими, четвертыми и далее в своих семьях, за это же время незначительно (на 4,2%) увеличилось – до 375 000, а их доля в общем количестве рожденных выросла с 18,8 до 23,4%. Налицо развитие противоположных тенденций: снижение рождаемости первых и вторых детей и рост рождаемости третьих и последующих.