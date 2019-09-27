От редакции
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Станет ли Россия многодетной

Станет ли Россия многодетной

Доля третьих и следующих детей растет на фоне снижения общей рождаемости, но это ненадолго

Ставка на стимулирование многодетности в России не лишена оснований: как показала демографическая статистика за 2018 г., доля детей, родившихся в многодетных семьях, растет на фоне общего снижения рождаемости. Но демографы относят это скорее на счет неоднородности жизненных приоритетов россиян: в то время когда одни стремятся получить образование и строить карьеру, другие сосредоточиваются на семье и детях.

В России складывается демографический парадокс: общее снижение рождаемости сопровождается ростом числа третьих и последующих детей, отмечается в сентябрьском мониторинге социально-экономического положения РАНХиГС. В 2018 г. родилось на 15% меньше детей, чем в 2016 г., – 1,6 млн человек, при этом число детей, ставших третьими, четвертыми и далее в своих семьях, за это же время незначительно (на 4,2%) увеличилось – до 375 000, а их доля в общем количестве рожденных выросла с 18,8 до 23,4%. Налицо развитие противоположных тенденций: снижение рождаемости первых и вторых детей и рост рождаемости третьих и последующих.

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Комментарии
kirpits
06:22 27.09.2019
Детей не купишь, если, только из "пробирки". На самом деле, как только женщина становится образованной, так сразу она заявляет, что тоже человек и желает жить как всё люди, а не провести всю жизнь среди ребёнок. И в итоге можете себе "игрушку" одного ребёнка, на этом и останавливается. Беспопоющий её материнский инстинкт удовлетворён. На Западе, финансово, женщины могут себе позволить много детей, но и там рождается меньше, чем умирает.
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