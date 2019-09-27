Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Двойной удар по Польше

Двойной удар по Польше

Историк Павел Аптекарь о том, как переход границы Красной Армией в сентябре 1939 года лишил Польшу шансов на продолжение борьбы

80 лет назад, 28 сентября 1939 г., СССР и Германия подписали договор о дружбе и границе, закрепивший раздел Польши между Москвой и Берлином. Поход Красной армии в Западную Украину и Западную Белоруссию лишил Польшу последних, пусть и призрачных, шансов на продолжение борьбы и втянул СССР во Вторую мировую войну. Тактический выигрыш территории обернулся стратегическим провалом – резким усилением военной и экономической мощи Германии.

Неравная битва

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Комментарии
Шаско
10:57 27.09.2019
О преемственности: отказ "батьки" от размещения российской военной базы в Белоруссии - в русле того же. Чем обернулась для Украины база российской армии в Крыму - о том же. Вот я и говорю - в консерватории что-то не так.
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