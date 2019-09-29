Что российский бизнес не знает про иностранные суды
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Российский бизнес не доверяет российскому правосудию и для разрешения крупных коммерческих споров предпочитает судиться за рубежом. Согласно статистике, которую приводит Financial Times, число споров с участием российских граждан в коммерческих судах Соединенного Королевства (это одна из самых популярных юрисдикций у россиян) в последние годы растет. С марта 2018 г. по март 2019 г. в спорах, рассматриваемых британскими судами, было 292 российских участника, а из бывших советских республик – порядка 100. Для сравнения: количество британских участников споров за тот же период составило 407.
Выбор частного российского бизнеса в пользу иностранных судов и арбитражей вызван, на наш взгляд, не столько проблемами с законодательным регулированием в России или пробелами в нем, сколько общим недоверием к российской судебной системе и правоприменительной системе в целом. Так, согласно данным опросов Центра стратегических разработок, в 2017 г. деятельность российских судов и судей положительно оценивали 32% опрошенных, отрицательно – 34% респондентов.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}