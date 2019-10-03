Свое дело страшное

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В России растет число людей, не желающих открывать или вести собственное дело. Россияне видят, что потенциальные прибыль и повышение социального статуса не компенсируют рисков лишиться собственности и даже свободы из-за часто меняющихся правил игры, произвола бюрократии и силовиков и предпочитают оставаться наемными работниками или заниматься промыслами, цель которых – не повышение уровня жизни, а только его сохранение.

Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС провел в мае 2019 г. опрос 1215 жителей 27 регионов об отношении к возможности открыть свое дело. По сравнению с 2001 г. доля не желающих заниматься бизнесом заметно выросла – с 43,7 до 57,6%, а доля тех, кто намерен заняться предпринимательством в ближайшее время, увеличилась лишь в рамках статпогрешности – с 2,9 до 4,3%. Доля не желающих вести собственное дело почти вдвое – до 50,3% – выросла среди молодежи 25–29 лет и в 1,5 раза – до 55,3% – у 30–39-летних, т. е. у людей тех возрастов, в которых энергия сочетается со знаниями и накопленным опытом работы. Исключение – молодежь 18–24 лет, среди них доля принципиальных «отказников» от бизнеса незначительно снизилась. Результаты исследования отражают накопившийся за последние годы скептицизм россиян в вопросе шансов на успех собственного дела при неблагоприятном бизнес-климате последних лет, отмечает один из авторов исследования – директор центра Андрей Покида.