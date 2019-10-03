Осень патриархата

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Андрей Гордеев / Ведомости

Велик соблазн увидеть в новейшей российской политике подобие оттепели. Хронические оптимисты так уже и пишут. Во-первых, гражданский активизм выходит из анабиоза, освобождается от чувства обреченности и готов набирать обороты. Во-вторых, во власти наметились проблески понимания, что демонстрация тупой несгибаемости не лучший ответ в данных условиях. Симптомы пока спорадические и половинчатые, но в целом многообещающие. Тем не менее, чтобы не строить иллюзий, в такие моменты всегда лучше соотносить свежие веяния с инерцией системы. Нужно еще очень многое, чтобы политический оживляж сменился реальным оживлением политики.

Климатические образы (оттепель, подмораживание) применимы не только к температурным контактам власти и общества. Политические режимы и сами по себе переживают сезонные колебания разной частоты и амплитуды. Иногда это укрупненные, но преходящие эффекты политической турбулентности, преодолеваемые, как известные зоны в полете. Но это и «сезоны» больших витальных, жизненных циклов: «Не время года эта осень, / А время жизни. Голизна, / Навязанный покой несносен: / Примерка призрачного сна» (Илья Эренбург). В политике, как и в биологии, «осень жизни, как и осень года» (Эльдар Рязанов) связана с той же обреченностью: от рождения через зрелость к упадку и, наконец, к уходу – в историю.