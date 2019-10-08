Прусское по-русски

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Созданная 70 лет назад ГДР остается для многих витриной социализма и – отчасти – образцом политического устройства, при котором формальная многопартийность не мешает господству одной партии. Однако не уступавшие советским жесткость и доктринерство руководства социалистической Германии привели ГДР к краху через 40 лет после ее создания.

70 лет назад, 7 октября 1949 г., на подконтрольной СССР территории Германии была провозглашена Германская Демократическая Республика. Это было советским ответом Западу на возникновение в мае 1949 г. Федеративной Республики Германии в зоне оккупации США, Великобритании и Франции. Создание ГДР, ее государственное устройство и конституцию в 1948–1949 гг. немецкие коммунисты, ставшие ядром Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), активно обсуждали со сталинским Политбюро. В частности, в октябре 1948 г. Иосиф Сталин указал немецким товарищам, что поправки в проект конституции – в частности, изъятие фразы «ни один гражданин не должен участвовать в войне, которая направлена на подавление других народов» – ухудшают ее и «неправильны политически». Окончательно вопрос создания ГДР был решен во время визита делегации СЕПГ по главе с Вильгельмом Пиком во второй половине сентября 1949 г., когда Сталин указал сроки создания правительства нового государства и передачи ему полномочий от советской военной администрации в Германии.