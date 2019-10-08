Что надо знать об автоматическом обмене финансовой информацией

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Максим Стулов / Ведомости

В октябре-ноябре этого года Россия получит данные о российских счетах за рубежом из 92 стран, сообщил на Московском финансовом форуме Дмитрий Вольвач, начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС. В этом году список этих стран пополнила Швейцария, одобрив в августе этого года обмен финансовой информацией с Россией на основе августовского доклада Федерального департамента финансов (ФНС подтвердила обмен данными со Швейцарией). Швейцария отправит в этом году своим зарубежным партнерам информацию более чем о 2 млн счетов нерезидентов с общей суммой активов около $3 трлн. Долю россиян среди них можно оценить как минимум в 5–10%. То есть речь может идти о многих десятках тысяч счетов россиян с общей суммой активов на них в несколько сотен миллиардов долларов. Если учесть, что изначально, в 2015 г., о контролируемых иностранных компаниях (КИК) заявило всего 2200 человек, а в двух прошедших этапах амнистии участвовало около 19 000 человек, легко понять, что значительное количество, если не большинство швейцарских счетов в России не задекларировано. Соответственно, когда ФНС установит их владельцев, те из них, кто не сменил налоговое резидентство, вынуждены будут заплатить с этих миллиардов налоги и штрафы за несколько лет. Корпоративные счета в Швейцарии в основном накопительные, т. е. пассивные, и в соответствии с правилами КИК даже нераспределенная прибыль компании в этом случае становится доходом физлица – ее владельца и облагается по ставке 13%, плюс штраф 20% и пени за неуплату. По личным счетам возможны также штрафы по валютному законодательству – до 100% от суммы поступлений. При этом позиция ФНС такова, что незаконными считаются все поступления на счет за рубежом, если он не задекларирован в России.

Всего, как отмечается в публикации на сайте российской налоговой службы, в этом году в число партнеров России по автоматическому обмену добавятся такие важные страны, как Австрия, Панама, Латвия, популярные у россиян Британские Виргинские острова (BVI), Гибралтар, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сингапур, Чехия, Эстония. Однако присутствие страны в списке не означает обязательного участия в ближайшем автоматическом обмене. Так, Великобритания, хоть и находится до сих пор в списке, в прошлом году отказалась без объяснения причин обмениваться финансовой информацией с Россией. Россия, в свою очередь, также отказалась участвовать в обмене и с Великобританией, и с ее коронными территориями – островами Мэн, Гернси и Джерси. В 2020 г. информацией за текущий год собираются обменяться с Россией Арабские Эмираты, заявил о присоединении к автообмену в следующем году Казахстан. В 2018 г. ФНС получила данные за 2017 г. из 58 стран.