От редакции
Статья опубликована в № 4916 от 09.10.2019 под заголовком: Чекист на ГУЛАГе

Чекист на ГУЛАГе

Новому главе системы исполнения наказания досталось тяжелое наследство

Назначение нового руководителя ФСИН дает государству еще одну возможность реформировать пенитенциарную систему и превратить ее из рудимента ГУЛАГа в современную службу исправления и ресоциализации нарушивших закон. Успех тюремной реформы во многом зависит не только от личных качеств нового директора ФСИН, но и от финансирования системы и гуманизации правосудия.

Во вторник на должность директора службы исполнения наказаний был официально назначен генерал ФСБ, экс-начальник УФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Перевод контрразведчика в службу исполнения наказаний не удивляет. Времена, когда тюремная система была местом ссылки для провинившихся чекистов, давно миновали. Калашников знает специфику ФСИН по прежней службе в регионах, где немало колоний и заключенных. Ему досталось непростое наследство.

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Комментарии
Brainsуs
09:32 09.10.2019
Тут корень проблемы лежит в коренном дефекте нашего общества - не видеть достоинство человека, даже если он преступник или просто мысли по-другому. Если человек хочет быть преступником, то тут уж ничего не поделаешь, он такой, какой был создан природой, богами и обществом, но и общество имеет право оградить себя от такого человека, помня о том, что всё-таки человек.
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