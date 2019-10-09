Чекист на ГУЛАГе
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Назначение нового руководителя ФСИН дает государству еще одну возможность реформировать пенитенциарную систему и превратить ее из рудимента ГУЛАГа в современную службу исправления и ресоциализации нарушивших закон. Успех тюремной реформы во многом зависит не только от личных качеств нового директора ФСИН, но и от финансирования системы и гуманизации правосудия.
Во вторник на должность директора службы исполнения наказаний был официально назначен генерал ФСБ, экс-начальник УФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Перевод контрразведчика в службу исполнения наказаний не удивляет. Времена, когда тюремная система была местом ссылки для провинившихся чекистов, давно миновали. Калашников знает специфику ФСИН по прежней службе в регионах, где немало колоний и заключенных. Ему досталось непростое наследство.
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