Статья опубликована в № 4917 от 10.10.2019 под заголовком: Куда уходят министры

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Большинство российских министров после завершения работы в правительстве остаются в обойме властной элиты, переходя на ответственные должности в других подразделениях исполнительной власти и в крупные частные и государственные компании. Более редкий переход членов правительства в представительную власть объясняется ее меньшим престижем и значением в глазах высшей бюрократии.

Социолог Денис Тев из петербургского подразделения Социологического института РАН изучил карьеру 221 федерального министра в 1991–2017 гг. после ухода из правительства, результаты его работы опубликованы в журнале «Мир России». Как показал его анализ, внезапный конец карьеры вследствие чрезвычайных обстоятельств или смерти (Алексей Улюкаев, Анатолий Сердюков, Николай Аксененко) остается редким исключением: большинство отставников сохраняют место в истеблишменте.