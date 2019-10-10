Куда уходят министры
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Большинство российских министров после завершения работы в правительстве остаются в обойме властной элиты, переходя на ответственные должности в других подразделениях исполнительной власти и в крупные частные и государственные компании. Более редкий переход членов правительства в представительную власть объясняется ее меньшим престижем и значением в глазах высшей бюрократии.
Социолог Денис Тев из петербургского подразделения Социологического института РАН изучил карьеру 221 федерального министра в 1991–2017 гг. после ухода из правительства, результаты его работы опубликованы в журнале «Мир России». Как показал его анализ, внезапный конец карьеры вследствие чрезвычайных обстоятельств или смерти (Алексей Улюкаев, Анатолий Сердюков, Николай Аксененко) остается редким исключением: большинство отставников сохраняют место в истеблишменте.
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