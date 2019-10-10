Агенты несвободы

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Новость о включении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр НКО – иностранных агентов можно назвать новостью чисто формально: удивительно тут, наоборот, то, что государство не воспользовалось этой возможностью ошельмовать и усложнить жизнь организации раньше. Это закономерный итог работы государственной машины в стране, руководители которой искренне, похоже, уверены, что граждане не могут по собственной воле и разумению быть недовольны властью – только за деньги и непременно чужие.

О включении ФБК в реестр иноагентов стало известно из пресс-релиза на сайте Минюста. ФБК стал седьмой НКО, получившей в 2019 г. статус иноагента. Столько же, согласно отчету Минюста перед Госдумой, их было за весь 2018 год (из них три были включены в реестр по собственной инициативе). Иноагентами – по закону – считаются НКО, получающие иностранное финансирование и занимающиеся тем, что государство может счесть «политической деятельностью», а это может быть практически все, что угодно, – от проведения соцопросов до проведения круглых столов. В Минюсте заявили, что деньги ФБК получил от двух компаний из США и Испании (около 140 000 руб.; всего в 2018 г. ФБК получил 58 млн руб. пожертвований), директор ФБК Иван Жданов в ответ написал в Facebook, что иностранных денег фонд никогда не получал и работает на пожертвования только граждан России и что решение будет обжаловано. Минюст ссылается на данные собственной проверки, но не исключено, что материал был получен силовиками в ходе следствия по так называемому «делу об отмывании» 75 млн руб. (сначала – миллиарда) пожертвований, в рамках которого у сотрудников ФБК были арестованы более 200 счетов, в том числе личных.