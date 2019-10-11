Как и почему свергли Никиту Хрущева

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ТАСС

14 октября 2019 г. исполнилось 55 лет со времени вынужденной отставки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева – одного из самых противоречивых деятелей советской эпохи. Он был человеком, сделанным революцией: крестьянский сын, нищее детство, ранняя работа на угольных шахтах в Юзовке (будущем Донецке), участие в революции и гражданской войне, членство в партии с 1918 г. Его стремительный взлет по партийной лестнице начался тогда, когда он в 1929 г. поступил в Промышленную академию в Москве, где в то же время училась Надежда Аллилуева – жена Сталина. В 1931 г. он стал первым секретарем Бауманского райкома и, последовательно проходя по ступенькам партийной карьеры, уже в 1935 г. – первым секретарем Московского горкома, в 1948 г. – первым секретарем ЦК компартии Украины, кандидатом, а через год – членом Политбюро. В войну он был на фронте, пережил тяжелейшие поражения на Украине в 1941 г., участвовал в боях в Сталинграде. С 1944 г. – снова на Украине, а с 1948 г. был переведен в Москву.

Хрущев входил в ближний сталинский круг, был участником встреч-застолий на сталинской даче. Весь этот биографический перечень – свидетельство его незаурядного умения выживать, несомненной организационной талантливости и политической небрезгливости. За ним тянулись обвинения в увлечении в молодости троцкизмом, участии в репрессиях в Москве и на Украине, преследовании униатов и католиков на Украине – впрочем, похожие биографии были у всех соратников великого вождя.