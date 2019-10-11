От редакции
Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: Группа иска

Так ли страшны российские коллективные иски, как американские

Неполностью заимствованная юридическая инфраструктура может выхолостить эффективный на Западе институт общественного контроля над корпорациями

Первый коллективный иск, поданный по новым правилам, вступившим в силу 1 октября, на первый взгляд хорошая новость. Но новый механизм едва ли станет в России столь же эффективным оружием защиты прав граждан и наказания нарушивших их компаний, как на Западе: половинчатость в заимствовании институтов выхолащивает даже лучшие из них.

Идея упростить механизм подачи коллективных исков и сделать их более доступными принадлежит Общероссийскому народному фронту. До сих пор это можно было делать только в арбитражных судах в рамках корпоративных споров, но иски были единичными. Теперь коллективный иск к общему ответчику по поводу одинаковых нарушений и с одинаковыми требованиями могут подавать и граждане (группа от 20 человек) в суды общей юрисдикции, поделив между собой издержки, у такого группового иска будет приоритет перед индивидуальными. Первый иск по новым правилам на 2,95 млн руб. уже подан в Чебоксарах, ответчик – производитель косметики, который, как считают потребители, указал на этикетке косметической сыворотки не все компоненты. Это модельный кейс: по отдельности претензии были бы слишком мелкими, расходы на процесс – значительными; групповой же иск должен быть более чувствительным для ответчика и менее затратным для пострадавших потребителей. Схожие иски могут быть поданы, например, клиентами банков, мобильных операторов, страховых и строительных компаний и др.

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