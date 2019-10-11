Так ли страшны российские коллективные иски, как американские

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Первый коллективный иск, поданный по новым правилам, вступившим в силу 1 октября, на первый взгляд хорошая новость. Но новый механизм едва ли станет в России столь же эффективным оружием защиты прав граждан и наказания нарушивших их компаний, как на Западе: половинчатость в заимствовании институтов выхолащивает даже лучшие из них.

Идея упростить механизм подачи коллективных исков и сделать их более доступными принадлежит Общероссийскому народному фронту. До сих пор это можно было делать только в арбитражных судах в рамках корпоративных споров, но иски были единичными. Теперь коллективный иск к общему ответчику по поводу одинаковых нарушений и с одинаковыми требованиями могут подавать и граждане (группа от 20 человек) в суды общей юрисдикции, поделив между собой издержки, у такого группового иска будет приоритет перед индивидуальными. Первый иск по новым правилам на 2,95 млн руб. уже подан в Чебоксарах, ответчик – производитель косметики, который, как считают потребители, указал на этикетке косметической сыворотки не все компоненты. Это модельный кейс: по отдельности претензии были бы слишком мелкими, расходы на процесс – значительными; групповой же иск должен быть более чувствительным для ответчика и менее затратным для пострадавших потребителей. Схожие иски могут быть поданы, например, клиентами банков, мобильных операторов, страховых и строительных компаний и др.