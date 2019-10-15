Из чего состоит керосиновая диета для самолетов

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Андрей Гордеев / Ведомости

С каждым годом издержки авиакомпаний растут, и основная причина – дорожающий авиационный керосин. В 2019 г. его тонна стоила в среднем 44 000–45 000 руб. тогда как в 2015–2017 гг. – 32 000 руб. Расходы на топливо составляют до 30% затрат авиакомпаний, а потому напрямую влияют на прибыльность бизнеса. В последнее время российская авиаотрасль находится в рекордном минусе: в прошлом году она показала убыток в 50 млрд руб. – это худший совокупный финансовый результат за последние годы. В 2019 г. тренд сохранился: по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в I квартале совокупный убыток достиг 45,3 млрд руб. За этот же период компании перевезли 24,7 млн пассажиров, т. е. каждый из них принес почти 1800 руб. убытка.

Но сегодня у авиакомпаний нет возможности повышать цены на билеты – пассажиры не готовы платить больше, и есть риск, что объемы перевозок сократятся. Чтобы компании не перекладывали топливные расходы на потребителей, российское правительство частично компенсирует затраты за счет механизма возврата акциза. Закон о демпфирующем механизме (он сглаживает колебания цен на авиатопливо) был доработан и с 1 августа 2019 г. начал действовать. Перевозчики будут получать дополнительную компенсацию за потребленный керосин, только если его средняя экспортная цена превысит 48 300 руб. за тонну (это пороговое значение будет индексироваться на 5% в год до 2024 г. включительно). Размер компенсаций будет зависеть от разницы между фактической средней экспортной ценой топлива и пороговым значением. В 2019–2020 гг. правительство готово покрывать 65–70% этой разницы.