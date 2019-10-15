Кто знает, что такое путинизм
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Похвалы нынешнему режиму, прославление его универсальности, эффективности и бессмертия обречены звучать тем громче, чем ближе 2024 г. – в том числе и из уст тех, кто хотел бы сохранить не только сложившуюся в стране систему власти, но и свое место в ней.
Один из серых кардиналов отечественной политики, бывший замглавы администрации президента и автор термина «суверенная демократия» Владислав Сурков уже называл путинизм «идеологией будущего» и предрекал путинскому государству «долгую и славную историю». Но не только о будущем речь: рассуждая о пользе появления на одном из сетевых ресурсов рубрики «Путинизм», Сурков назвал его «действующей идеологией повседневности» и «глобальным политическим лайфхаком, хорошо работающим методом властвования». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что ему не импонирует термин «путинизм» и не знакомо слово «лайфхак», но согласился с «коллегой Сурковым», что «эффект Путина» в укреплении суверенитета России и разрушении монополярного мира требует изучения.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}