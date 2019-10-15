От редакции
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Толкователь путинизма

Кто знает, что такое путинизм

«Действующая идеология повседневности» не может одновременно быть «политическим лайфхаком» – разве что у Владислава Суркова

Похвалы нынешнему режиму, прославление его универсальности, эффективности и бессмертия обречены звучать тем громче, чем ближе 2024 г. – в том числе и из уст тех, кто хотел бы сохранить не только сложившуюся в стране систему власти, но и свое место в ней.

Один из серых кардиналов отечественной политики, бывший замглавы администрации президента и автор термина «суверенная демократия» Владислав Сурков уже называл путинизм «идеологией будущего» и предрекал путинскому государству «долгую и славную историю». Но не только о будущем речь: рассуждая о пользе появления на одном из сетевых ресурсов рубрики «Путинизм», Сурков назвал его «действующей идеологией повседневности» и «глобальным политическим лайфхаком, хорошо работающим методом властвования». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что ему не импонирует термин «путинизм» и не знакомо слово «лайфхак», но согласился с «коллегой Сурковым», что «эффект Путина» в укреплении суверенитета России и разрушении монополярного мира требует изучения.

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Комментарии
s1138
01:47 15.10.2019
Если "лайфхак" перевести русским словом "жульничество", тогда никакого оксюморона нет.
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