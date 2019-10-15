Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: Вещь недели: Яйцо пищевое мытое

Куда ведет борьба за чистоту куриных яиц

За несовпадение санитарных правил с реальностью платят в любом случае потребители

Нулевым пунктом предположу, основываясь на личном опыте и разговорах со знающими людьми, что рекомендации, если они даны надзорным органом, конечно, необязательны к исполнению, но попробуй их не исполни. Точнее сказать, попробуй возрази против необходимости их исполнения.

Сказавши это, констатирую, что вообще-то ничего абсурдного, идиотского в разработанных Роспотребнадзором Методических рекомендациях к организации общественного питания населения нет. Яйца, которые послужили заголовком этой колонке, т. е. их мытье, – оправданная с точки зрения недопущения болезнетворных организмов в пищу мера: если мыть их в отдельном помещении, при наличии бактерицидной установки, строго по инструкции, вывешенной на рабочем месте, – сперва замачивая их в емкости с горячей водой с добавлением кальцинированной соды, затем в емкости с горячей водой с добавлением 0,5%-ного раствора хлорамина, с ополаскиванием проточной водой и выкладыванием в промаркированную посуду, – то ни один микроб не просочится. (Не только обращение с яйцами так подробно регламентировано, конечно же.)

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Комментарии
Azarina
10:19 15.10.2019
Что значит "травить будут"? Если заведение имеет репутацию "травильни", туда и ходить никто не будет, никакие нормы и снипы не регулируют предпочтения потребителей, которые вообще-то люди с мозгами. А вот почему в детсадах что ни день - то история об отравлении, - это как раз серьезный вопрос к гос.регулированию, туда бы прикладывали свои административные усилия.
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