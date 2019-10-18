Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Защищать не значит запрещать

Защищать не значит запрещать

Финансист Сергей Романчук о проблеме чрезмерной опеки инвесторов Центробанком

20 сентября Банк России разослал участникам финансового рынка новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, в котором число категорий сократилось по сравнению с версией, прошедшей первое чтение, с четырех до трех – особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

Дискуссия о том, как выстроить защиту российских инвесторов на финансовом рынке, длится уже несколько лет. Еще в июне 2016 г. Банк России выпустил доклад для общественных консультаций, где сформулировал подход, при котором защита инвесторов – один из ключевых элементов стратегии развития финансового рынка. Как было указано в докладе, использование гражданами финансовых инструментов «должно быть направлено на удовлетворение их потребностей и осуществляться с обеспечением защиты прав потребителей финансовых услуг, а также с реализацией комплекса мер по повышению доступности финансовых услуг и уровня финансовой грамотности населения».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
pvvcursus
07:48 18.10.2019
Госбанк в РФ всего один - Центробанк, но он деньги от физлиц не принимает.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике