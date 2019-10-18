Статья опубликована в № 4923 от 18.10.2019 под заголовком: Защищать не значит запрещать

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Евгений Разумный / Ведомости

20 сентября Банк России разослал участникам финансового рынка новый вариант законопроекта о категоризации инвесторов, в котором число категорий сократилось по сравнению с версией, прошедшей первое чтение, с четырех до трех – особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор.

Дискуссия о том, как выстроить защиту российских инвесторов на финансовом рынке, длится уже несколько лет. Еще в июне 2016 г. Банк России выпустил доклад для общественных консультаций, где сформулировал подход, при котором защита инвесторов – один из ключевых элементов стратегии развития финансового рынка. Как было указано в докладе, использование гражданами финансовых инструментов «должно быть направлено на удовлетворение их потребностей и осуществляться с обеспечением защиты прав потребителей финансовых услуг, а также с реализацией комплекса мер по повышению доступности финансовых услуг и уровня финансовой грамотности населения».