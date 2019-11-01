Вузы для отличников и для троечников

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Российское высшее образование переживает процесс поляризации университетов по качеству принятых студентов, что ведет к растущему различию в качестве образования между ведущими и периферийными вузами и к ухудшению качества специалистов-выпускников по некоторым профессиям.

Высшая школа экономики опубликовала на днях очередной мониторинг качества знаний принятых в высшие учебные заведения абитуриентов, где подсчитала средний проходной балл по единому госэкзамену (ЕГЭ) для абитуриентов, поступающих на бюджетные места. На этот раз в выборку вошло максимальное за все девять лет мониторинга число вузов – 722. Рост выборки объясняется выросшим поступлением данных из филиалов вузов и негосударственных заведений, обучающих студентов на бюджетные средства. В 2019 г. российские университеты установили новые рекорды: число вузов со средним баллом поступления по ЕГЭ на бюджетные места выше 90 по сравнению с 2018 г. выросло с 9 до 14 (в 2012 г. их было всего 2 – МГИМО и МФТИ), с баллом от 80 до 90 – с 15 до 64. По сравнению с 2012 г. общая доля вузов «для отличников» выросла с 3,4 до 10,8%; в основном это университеты обеих столиц и городов с традиционно высоким уровнем образования: Томска, Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. Доля вузов, куда на бюджетные места принимают с баллами ниже среднего и просто низкими (от 56 до 70 и ниже 56), существенно сократилась, но все еще велика – почти 59%. Рост числа учебных заведений, принимающих только абитуриентов с высокой успеваемостью, объясняется в том числе общим постепенным повышением баллов ЕГЭ по большинству предметов, подстройкой школьного образования к требованиям ЕГЭ.