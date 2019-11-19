Цена сталинской коллективизации

Оценка коллективизации как трагического результата политики сталинского руководства СССР в постсоветские годы нашла подтверждение в трудах российских и зарубежных историков и фундаментальных сборниках документов «Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание», подготовленных большим коллективом российских и зарубежных историков и архивистов под научным руководством Виктора Данилова. В них на основе разнообразных и достоверных источников восстановлена реальная картина коллективизации.