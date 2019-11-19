Мнения / Аналитика

Цена сталинской коллективизации

Историк Виктор Кондрашин о том, как деревня была принесена в жертву индустриализации
Виктор Кондрашин
Виктор Кондрашин
РИА Новости

Сталинская коллективизация, 90-летие начала которой отмечается в эти дни, стала одним из символов и феноменов советской эпохи, трагедией советской деревни. В народной памяти она связана в первую очередь с раскулачиванием трудолюбивых крестьян, ссылкой и массовым голодом 1932–1933 гг.

Оценка коллективизации как трагического результата политики сталинского руководства СССР в постсоветские годы нашла подтверждение в трудах российских и зарубежных историков и фундаментальных сборниках документов «Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание», подготовленных большим коллективом российских и зарубежных историков и архивистов под научным руководством Виктора Данилова. В них на основе разнообразных и достоверных источников восстановлена реальная картина коллективизации.

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