Зачем «Большой батарее Тесла» становиться еще больше
В 2020 г. Tesla планирует увеличить мощность крупнейшей в мире литий-ионной аккумуляторной батареи, известной как «Большая батарея Тесла», в полтора раза – со 100 до 150 МВт. Она обеспечит стабильность энергосистемы Южной Австралии, пострадавшей от урагана 2017 г. Около половины электроэнергии в этом штате производят на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) с их природными особенностями: непостоянством, слабой прогнозируемостью и невозможностью раскрутить солнечную станцию или ветряк при высоком спросе на электричество, как это делают с маневренными газовыми и угольными электростанциями. Этот феномен особенно заметен в регионах с развитой возобновляемой энергетикой и получил название «кривая утка» – силуэт этой птицы ученые рассмотрели при совмещении суточных графиков потребления электричества и необходимой генерации за вычетом зеленой энергии в Калифорнии.
Дело в том, что в течение светового дня в энергосистему поступает большой объем электричества от солнечных панелей, объясняет руководитель направления «Электроэнергетика» центра энергетики школы управления «Сколково» Алексей Хохлов: начиная с пяти часов вечера, по мере того как люди возвращаются домой и начинают использовать электроприборы, а солнечной энергии становится все меньше, резко возрастает потребность в электроэнергии от других источников. Причем это электричество от «пиковых» газовых или угольных электростанций обходится потребителям гораздо дороже. С другой стороны, в солнечный или ветреный день, когда зеленые станции могут генерировать больше энергии, их приходится вынужденно ограничивать, чтобы вырабатывалось ровно столько электричества, сколько нужно потребителям. В странах с высокой долей ВИЭ эта недополученная энергия может составлять 5–6% от годовой выработки, отмечает Хохлов.