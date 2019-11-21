Зачем «Большой батарее Тесла» становиться еще больше

Дело в том, что в течение светового дня в энергосистему поступает большой объем электричества от солнечных панелей, объясняет руководитель направления «Электроэнергетика» центра энергетики школы управления «Сколково» Алексей Хохлов: начиная с пяти часов вечера, по мере того как люди возвращаются домой и начинают использовать электроприборы, а солнечной энергии становится все меньше, резко возрастает потребность в электроэнергии от других источников. Причем это электричество от «пиковых» газовых или угольных электростанций обходится потребителям гораздо дороже. С другой стороны, в солнечный или ветреный день, когда зеленые станции могут генерировать больше энергии, их приходится вынужденно ограничивать, чтобы вырабатывалось ровно столько электричества, сколько нужно потребителям. В странах с высокой долей ВИЭ эта недополученная энергия может составлять 5–6% от годовой выработки, отмечает Хохлов.