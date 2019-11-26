Как провал дипломатии привел к финской войне

Нараставшая угроза мировой войны в конце 1930-х гг. вынудила страны Европы уделять больше внимания безопасности. Они стремились укрепить отношения с соседями, усилить армию и возвести укрепления на границах. Между СССР и Финляндией действовал договор 1932 г. о ненападении и мирном урегулировании споров. В мае 1939 г. Хельсинки отверг предложение Берлина заключить пакт о ненападении. Тем не менее Кремль беспокоило, что на узком участке граница проходила в 32 км от Ленинграда, на остальных – в 60–80 км. Секретные консультации СССР и Финляндии о сотрудничестве в случае немецкого вторжения начались весной 1938 г. (с советской стороны их вел сотрудник НКВД Борис Рыбкин), но шли медленно.