Как провал дипломатии привел к финской войне
80 лет назад, 26 ноября 1939 г., СССР обвинил Финляндию в артобстреле приграничной деревни Майнила на Карельском перешейке и гибели бойцов Красной армии. Начавшаяся вскоре советско-финляндская война стала следствием серии политических и военных просчетов, чрезмерной уверенности Кремля в боевой мощи армии и флота. Она обернулась гибелью десятков тысяч солдат и командиров, жертвами и лишениями для мирного населения.
Нараставшая угроза мировой войны в конце 1930-х гг. вынудила страны Европы уделять больше внимания безопасности. Они стремились укрепить отношения с соседями, усилить армию и возвести укрепления на границах. Между СССР и Финляндией действовал договор 1932 г. о ненападении и мирном урегулировании споров. В мае 1939 г. Хельсинки отверг предложение Берлина заключить пакт о ненападении. Тем не менее Кремль беспокоило, что на узком участке граница проходила в 32 км от Ленинграда, на остальных – в 60–80 км. Секретные консультации СССР и Финляндии о сотрудничестве в случае немецкого вторжения начались весной 1938 г. (с советской стороны их вел сотрудник НКВД Борис Рыбкин), но шли медленно.
Переговоры активизировались после начала Второй мировой войны, осенью 1939 г. К середине октября СССР подписал пакты о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, предусматривавшие размещение на их территории советских гарнизонов по 20 000–25 000 человек. Похожий договор Кремль надеялся заключить и с Финляндией.
Первый раунд переговоров в Москве начался 12 октября. Делегацию во главе с дипломатом Юхо Паасикиви приняли Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов, что подчеркивало значение, придававшееся СССР переговорам. Москва предложила Хельсинки уступить ей ряд островов в Финском заливе, территорию на Карельском перешейке, часть полуостровов Рыбачий и Средний, а также разрешить постройку военно-морской базы на полуострове Ханко. Также предполагалось взаимное разоружение укрепрайонов на перешейке. Взамен СССР обещал Финляндии вдвое большую территорию в Карелии.