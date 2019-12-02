Чем партия власти отличается от партии при власти

1 декабря 2001 г. третий съезд общественной организации Союз «Единство и Отечество» принял решение преобразовать его во всероссийскую партию «Единство и Отечество – Единая Россия». В тот же день состоялся учредительный съезд новой партии. В минувшее воскресенье «Единую Россию» поздравили с днем рождения ее формальный лидер, председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак: Медведев заявил, что люди видят результаты работы партии, Турчак призвал сделать партию более открытой и меняться со страной, чтобы победить на парламентских выборах 2021 г. Сочетание бодрых рапортов об успехах и призывов к переменам отражает беспокойство перед выборами и транзитом власти в 2024 г. на фоне роста критичности и недоверия к власти, объединения недовольных вокруг идеи противостояния «Единой России».