Почему на обвинения в коррупции надо отвечать

Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной – эти слова Дмитрий Медведев произнес в 2009 г., когда он был президентом. Он создал совет по противодействию коррупции, при нем впервые был утвержден Нацплан противодействия коррупции, принят пакет антикоррупционного законодательства – в частности, декларировать доходы и имущество стали не только госслужащие и руководители госкорпораций, но и члены их семей. Декларации стали публиковать и президент, и премьер – и согласно последней декларации Медведева, ни его официальный доход (9,9 млн руб.), ни доход его жены Светланы (0 руб.) не позволили бы семье Медведевых самостоятельно оплачивать многочисленные перелеты на бизнес-джете Bombardier Global Express 5000 (цена нового – $50 млн), которым, как утверждает Навальный, сопоставивший данные о перемещениях самолета и открытую информацию о поездках жены премьера, летала Светлана Медведева. Самолет записан на офшор в Белизе, а до того принадлежал офшору ВТБ. Белиз не раскрывает бенефициаров офшоров, и однозначно связать самолет сейчас с ВТБ нельзя, как и установить, кто оплачивал перелеты. Это в любом случае проблема: легальные доходы премьера недостаточны для аренды бизнес-джета, а кроме него никто не может оплачивать расходы членов его семьи. Но представитель Медведева не стал отвечать ни на вопрос «Ведомостей», летала ли Медведева этим самолетом, ни кто – в случае положительного ответа – оплачивал перелеты.