Почему бросок пластмассового стаканчика не равен погрому

10 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Путин так объяснил необходимость сурового наказания для участников летних протестов в Москве за брошенные в сторону полицейских пластмассовые стаканчики: «Бросил – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого» (цитата по kremlin.ru). Граждане имеют право выражать свою позицию всеми доступными средствами, но только законными, добавил президент.