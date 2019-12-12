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Почему бросок пластмассового стаканчика не равен погрому

Объясняя необходимость жесткого наказания участников московских протестов, Владимир Путин подменяет юридическую логику политической
Павел Аптекарь
Павел Аптекарь
Оправдание непропорционально суровых наказаний за незначительные нарушения&nbsp; -&nbsp; правовая ошибка /Евгений Разумный / Ведомости

Оправдание непропорционально суровых наказаний за незначительные нарушения закона вероятностью совершения более тяжкого преступления – это и логическая, и правовая ошибка. Подмена закона политическими интересами власти при наказании неугодных оправдывает жестокость и безнаказанность силовиков, а чрезмерное применение силы способно спровоцировать ответное насилие.

10 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Путин так объяснил необходимость сурового наказания для участников летних протестов в Москве за брошенные в сторону полицейских пластмассовые стаканчики: «Бросил – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого» (цитата по kremlin.ru). Граждане имеют право выражать свою позицию всеми доступными средствами, но только законными, добавил президент.

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