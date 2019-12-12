Почему бросок пластмассового стаканчика не равен погрому
Оправдание непропорционально суровых наказаний за незначительные нарушения закона вероятностью совершения более тяжкого преступления – это и логическая, и правовая ошибка. Подмена закона политическими интересами власти при наказании неугодных оправдывает жестокость и безнаказанность силовиков, а чрезмерное применение силы способно спровоцировать ответное насилие.
10 декабря на заседании Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Путин так объяснил необходимость сурового наказания для участников летних протестов в Москве за брошенные в сторону полицейских пластмассовые стаканчики: «Бросил – ничего. Потом пластиковую бутылку – опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого» (цитата по kremlin.ru). Граждане имеют право выражать свою позицию всеми доступными средствами, но только законными, добавил президент.