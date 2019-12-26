Малиновый пиджак, голда на шее, печатка на пальце и желательно ствол – таким был портрет успешного российского бизнеса начала 1990-х. Олигарх, отвыкающий говорить с властью с позиции силы или на равных, но еще чувствующий себя относительно независимым, хотя бы благодаря возможности соединиться с накопленным за границей капиталом – вот образ крупного бизнеса 2000-х. Сегодня влиятельный предприниматель – это и не предприниматель вовсе, а все чаще управляющий государственными компаниями и банками. Госбанков стало больше, и сами они стали больше – прибавили в весе, обросли активами. Теми самыми – непрофильными, от которых государство хотело их избавить.