Трампу удалось избежать войны с Ираном

Решение о ликвидации Сулеймани действительно оказалось совершенно неожиданным и весьма опасным (возможно, еще не все его последствия наступили), но отказ Трампа от ответного удара укладывается в логику «наезд – откат», которую президент США использует в международных отношениях. Впрочем, решение все равно стало неожиданным. От Трампа ожидали куда более драматичной реакции – уже хотя бы потому, что он прямо заявил о желании нанести удар по объектам, представляющим культурную ценность. Кроме того, невозможно припомнить прецедент, по крайней мере после 1945 г., чтобы США отказались от нанесения ответного удара в случае открытой и анонсированной заранее атаки иностранного государства на американскую военную базу. Тем не менее Трамп предпочел, по крайней мере пока, не начинать свою войну – в отличие от многих американских президентов последних десятилетий.