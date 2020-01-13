Трампу удалось избежать войны с Ираном
Масштабного военного конфликта между США и Ираном не случилось: Иран проявил сдержанность, нанося удар возмездия за уничтожение генерала Касема Сулеймани, а президент США Дональд Трамп, вопреки многочисленным ожиданиям, воздержался от ответного военного удара. Это позволило избежать многочисленных человеческих жертв – скорее всего, больших, чем число погибших пассажиров украинского Boeing 737, сбитого иранской ПВО через несколько часов после удара по американской военной базе. Эта трагедия, видимо, станет наиболее тяжелым непосредственным последствием острого кризиса, вызванного решением Трампа уничтожить влиятельного иранского генерала.
Решение о ликвидации Сулеймани действительно оказалось совершенно неожиданным и весьма опасным (возможно, еще не все его последствия наступили), но отказ Трампа от ответного удара укладывается в логику «наезд – откат», которую президент США использует в международных отношениях. Впрочем, решение все равно стало неожиданным. От Трампа ожидали куда более драматичной реакции – уже хотя бы потому, что он прямо заявил о желании нанести удар по объектам, представляющим культурную ценность. Кроме того, невозможно припомнить прецедент, по крайней мере после 1945 г., чтобы США отказались от нанесения ответного удара в случае открытой и анонсированной заранее атаки иностранного государства на американскую военную базу. Тем не менее Трамп предпочел, по крайней мере пока, не начинать свою войну – в отличие от многих американских президентов последних десятилетий.