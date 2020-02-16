Как заспамить Конституцию

Процедура внесения поправок к Конституции и их обсуждения все больше напоминает сокращенный вариант принятия «брежневского» Основного закона СССР в 1977 г., не предполагающий содержательной публичной дискуссии. Такой порядок позволяет обсуждать важные правовые новеллы людям, слабо разбирающимся в законах, – что лишь подчеркивает решающую роль президента в деле правки Конституции.