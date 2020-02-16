Как заспамить Конституцию
Процедура внесения поправок к Конституции и их обсуждения все больше напоминает сокращенный вариант принятия «брежневского» Основного закона СССР в 1977 г., не предполагающий содержательной публичной дискуссии. Такой порядок позволяет обсуждать важные правовые новеллы людям, слабо разбирающимся в законах, – что лишь подчеркивает решающую роль президента в деле правки Конституции.
Продление срока принятия поправок ко второму чтению законопроекта в Госдуме до 2 марта призвано придать обсуждению вид большей основательности и убедить россиян и отчасти иностранцев, что изменения не обесценят Основной закон страны. Встреча Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию вечером в четверг и последовавшие разъяснения Кремля показали, в каком ключе предполагается обсуждать президентские новеллы.