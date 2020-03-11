Почему государство не может быть родителем

Эта формулировка вызывает серьезные опасения не только у меня, но у огромного количества НКО в этой сфере. Мы много лет работаем над тем, чтобы устройство ребенка в детский дом не приравнивалось к устройству в семью. Чтобы всем было очевидно, что детский дом – не аналог семьи, не родитель. А временное и очень неправильное место для пребывания детей, откуда они должны как можно скорее попасть в семью, прежде всего – вернуться в родную. В 2008 г. у нас изменился Семейный кодекс и оттуда наконец исчезла фраза, что ребенок либо устраивается в семью, либо в детский дом как альтернативные и равные виды устройства. Теперь ребенок в детском доме не считается устроенным и главная задача госорганов – вернуть его в кровную семью или устроить в приемную. В 2014 г. было принято постановление правительства о реформировании детских сиротских учреждений, где была усилена идея, что это сугубо временное место, что ребенок в детском доме по определению находится временно.