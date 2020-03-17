Как запрещенная символика стала полузапрещенной

До 2014 г. статья 20.3 КоАПа предусматривала наказание за демонстрацию запрещенной символики только в тех случаях, когда это было сделано «в целях пропаганды», но с 2014 г. это стало считаться нарушением независимо от целей. Количество дел резко выросло: по всей стране ежемесячно стали рассматривать более сотни дел по этой статье, а к 2019 г. количество привлеченных к ответственности превысило 250 человек в месяц.