Как запрещенная символика стала полузапрещенной
12 марта вступили в силу поправки в ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – последние из пакета поправок в антиэкстремистские нормы о демонстрации запрещенной символики. Это шаг в верном направлении, но, по сути, всё еще полумера: можно ожидать значительного снижения количества дел по этой статье, но шансы быть наказанным за фотожабу со Штирлицем остаются ненулевыми.
До 2014 г. статья 20.3 КоАПа предусматривала наказание за демонстрацию запрещенной символики только в тех случаях, когда это было сделано «в целях пропаганды», но с 2014 г. это стало считаться нарушением независимо от целей. Количество дел резко выросло: по всей стране ежемесячно стали рассматривать более сотни дел по этой статье, а к 2019 г. количество привлеченных к ответственности превысило 250 человек в месяц.