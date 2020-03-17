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Как запрещенная символика стала полузапрещенной

Адвокат Станислав Селезнев о старых и новых рисках для тех, кто любит репостить фотожабы со Штирлицем
Станислав Селезнев , адвокат, правовой аналитик Международной «Агоры»
Делясь в соцсетях историческими фотографиями вроде этой, для надежности стоит прямо указывать, что «публикация не имеет признаков пропаганды и явно формирует негативное отношение к запрещенной идеологии» /РИА Новости

12 марта вступили в силу поправки в ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) – последние из пакета поправок в антиэкстремистские нормы о демонстрации запрещенной символики. Это шаг в верном направлении, но, по сути, всё еще полумера: можно ожидать значительного снижения количества дел по этой статье, но шансы быть наказанным за фотожабу со Штирлицем остаются ненулевыми.

До 2014 г. статья 20.3 КоАПа предусматривала наказание за демонстрацию запрещенной символики только в тех случаях, когда это было сделано «в целях пропаганды», но с 2014 г. это стало считаться нарушением независимо от целей. Количество дел резко выросло: по всей стране ежемесячно стали рассматривать более сотни дел по этой статье, а к 2019 г. количество привлеченных к ответственности превысило 250 человек в месяц.

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