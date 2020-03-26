Как коронавирус помогает реформе контроля и надзора

Неделю назад премьер Михаил Мишустин объявил о моратории на проведение проверок. 24 марта Минэкономразвития рассказало о внесенных в правительство предложениях. До 1 мая министерство предлагает проводить все проверки в стране лишь по двум основаниям: при причинении вреда жизни и здоровью или для выдачи разрешений. С 1 мая и до конца года откажутся от плановых проверок малого и среднего бизнеса, а общее число плановых проверок сократят на 70% (с 380 000 до 116 000).