Сколько стоят пандемии

Вспышки опасных вирусных и инфекционных болезней сопровождают человечество на протяжении всей истории, они не раз ставили под угрозу его существование. Например, в ХIV в. пандемия чумы – «черная смерть» – только в Европе унесла, по разным оценкам, до трети населения (15–25 млн человек). Всего чумных пандемий было три – последняя началась в Китае в середине XIX в. Самой страшной пандемией новейшего времени считается вспыхнувшая весной 1918 г., в конце Первой мировой войны, в Испании пандемия гриппа, быстро перекинувшаяся на воюющие государства. Во время войны мирные жители Европы не могли рассчитывать на должное внимание врачей, во многих странах медицина была развита слабо, в результате испанка нанесла громадный урон по всему миру: до конца 1919 г. ею заразилось около 500 млн человек – треть населения Земли на тот момент, умерло 50 млн (3%). Экономисты из Гарварда, расчеты которых приводит The Bell, подсчитали, что испанка стоила миру 6,6% ВВП в 1919–1921 гг. По оценке Всемирного банка, ущерб от сопоставимой по масштабам эпидемии обошелся бы сейчас мировой экономике в $3 трлн. В России, где шла гражданская война, испанкой переболело до 7% населения.