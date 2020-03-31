Почему белые проиграли Гражданскую войну
100 лет назад, 27 марта 1920 г., последние части Вооруженных сил Юга России покинули Новороссийск и другие черноморские порты побережья Кавказа. Эвакуация из Новороссийска символизировала поражение Белого движения в европейской части России и предрешила исход Гражданской войны. Белые проиграли борьбу большевикам, не сумев найти привлекательных для широких масс лозунгов борьбы с большевизмом и советской властью и разъяснить крестьянству принципы своей социальной и аграрной политики. Кроме того, центральное положение Советской России обеспечило ей стратегическое превосходство над белыми армиями: большевики получили большую часть оборонных предприятий бывшей империи, больше мобилизационных ресурсов и возможностей маневрирования силами.
В стране с аграрно-индустриальной экономикой, где подавляющее большинство населения составляли жители деревни, политика в отношении крестьянства имела решающее значение. От поддержки крестьянства зависело решение двух принципиально важных для любой войны, а Гражданской – особенно, проблем: снабжение продовольствием армии и обеспечение фронта солдатами.
Поражение агитаторов
Смог ли Деникин предложить привлекательную для крестьян аграрную программу? Исходя из двоякой экономической и социокультурной природы российского крестьянина (это хорошо отмечал Ленин) как «трудящегося», с одной стороны, и «мелкобуржуазного хозяйчика» – с другой, оптимальным представлялся бы такой вариант. Не 100%-ная реституция помещичьей собственности с наказанием за «черный передел» 1917-го, а закрепление за крестьянами уже имевшейся в их пользовании земли в собственность с компенсацией бывшим собственникам за «захваченную» землю.