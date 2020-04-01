Президент вынужден удалиться
Эпидемии, подобные нынешней вспышке коронавируса, угрожают устойчивости государств, где власть сконцентрирована в руках одного человека: его физическая форма, здоровье – одна из ключевых гарантий прочности системы. Президент не должен демонстрировать слабость ни в какой ситуации, а значит, вынужден рисковать и собственным здоровьем.
Разгорающаяся в России эпидемия коронавируса (за сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания, общее число зараженных приблизилось к 2800) влияет на порядок работы руководителей государства и госорганов. 1 апреля три члена координационного совета по борьбе с коронавирусом – первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин – пришли на заседание в масках. Прежде такой осторожности они не проявляли.
Эпидемия вынудила и президента Владимира Путина изменить график. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно, онлайн, и использует для этого защищенные каналы связи, а при личных встречах отказался от рукопожатий и соблюдает социальную дистанцию. Встречу с членами правительства 1 апреля Путин провел в режиме телеконференции.