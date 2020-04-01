Президент вынужден удалиться

Разгорающаяся в России эпидемия коронавируса (за сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания, общее число зараженных приблизилось к 2800) влияет на порядок работы руководителей государства и госорганов. 1 апреля три члена координационного совета по борьбе с коронавирусом – первый зампред правительства Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин – пришли на заседание в масках. Прежде такой осторожности они не проявляли.