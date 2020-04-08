Политэкономия вируса: чернобыльский комплекс

Пока население по всему миру сметало с прилавков супермаркетов макароны и туалетную бумагу, политики были также увлечены своеобразным panic buy – панической закупкой. Они в панике покупали время. За месяцы карантина и социального дистанцирования центробанки и правительства согласились выложить триллионы долларов – по сути, просто чтобы заставить людей сидеть дома, даже без особой надежды на предотвращение глобальной рецессии. Экономики – на паузе, в состоянии искусственной комы. На выходе из нее, по словам председателя МВФ, мир ждет рецессия куда более тяжелая, чем кризис 2008–2009 гг.