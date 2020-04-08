Политэкономия вируса: чернобыльский комплекс
Пока население по всему миру сметало с прилавков супермаркетов макароны и туалетную бумагу, политики были также увлечены своеобразным panic buy – панической закупкой. Они в панике покупали время. За месяцы карантина и социального дистанцирования центробанки и правительства согласились выложить триллионы долларов – по сути, просто чтобы заставить людей сидеть дома, даже без особой надежды на предотвращение глобальной рецессии. Экономики – на паузе, в состоянии искусственной комы. На выходе из нее, по словам председателя МВФ, мир ждет рецессия куда более тяжелая, чем кризис 2008–2009 гг.
Политики, поставленные перед выбором, спасать жизни или экономику, выбора, по сути, не имели. По данным социологической службы YouGov, доля избирателей, считающих, что важнее спасать жизни, более двух третей, выбирающих экономику – менее 10%. Как выразился губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, никто из американцев не сможет сказать: стимулируйте экономический рост, жертвуя людьми. Сам по себе вопрос себестоимости предотвращения смертей настолько политически токсичен, что лучше его не задавать.
Но дилемма, люди или деньги, на поверку оказывается ложной. Выбирая между жесткостью антивирусных мер, политикам приходится, скорее, решать пресловутую проблему вагонетки: кого спасать за счет кого. Economist приводит статистику последних десятилетий по странам Европы: 3%-ный рост числа безработных в периоды рецессий на четверть увеличивает уровень смертности, связанной со злоупотреблением алкоголем, на 3—5% – убийств и самоубийств. Чем беднее страна, тем выше число «экономических» смертей: от голода, переохлаждения, отравлений. За скобками этих расчетов смертоносное сужение «третьего сектора» – благотворительных организаций: фирмы и граждане в режиме выживания сокращают пожертвования, не спасают тысячи инвалидов, детей и стариков.