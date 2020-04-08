Как избавиться от печенега

То же вышло и с гостем-поверенным: Иван Абрамыч хотя и приютил его на ночь, но спать не дал. «[Иван Абрамыч] все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьезной и глубокой, как он сам» – а поскольку мысли, чтобы остановиться, не родилось, то старый помещик и занимал разговорами гостя своего до утра. Тот едва дотерпел до рассвета, спросил лошадей – и... «Поверенный оглянулся с каким-то особенным выражением; было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать Ивана Абрамыча печенегом или как-нибудь иначе, но кротость пересилила, он удержался и ничего не сказал. Но в воротах вдруг не вытерпел, приподнялся и крикнул громко и сердито: