Как избавиться от печенега

Как избавиться от печенегаЧастое появление президента в эфире политологически подозрительно
У Антона Чехова есть рассказ «Печенег»: старик-помещик Иван Абрамыч возвращается из города, где составлял завещание, и знакомится в поезде с поверенным, у которого дело в соседнем с Иван Абрамычем селе. Лошадей на станции не достать, и Иван Абрамыч поверенного приглашает переночевать, чтобы утром на своих же лошадях отправить его в это самое соседнее село.
Хутор, где жил Иван Абрамыч, среди местных помещиков и крестьян звался Печенеговым: много лет назад проезжий землемер ночевал там, Иван Абрамыч проговорил с ним всю ночь, не дал заснуть, и наутро землемер, уезжая, сказал ему сурово: «Вы, сударь, печенег!»
То же вышло и с гостем-поверенным: Иван Абрамыч хотя и приютил его на ночь, но спать не дал. «[Иван Абрамыч] все думал, и ему хотелось остановиться на какой-нибудь одной мысли, непохожей на другие, значительной, которая была бы руководством в жизни, и хотелось придумать для себя какие-нибудь правила, чтобы и жизнь свою сделать такою же серьезной и глубокой, как он сам» – а поскольку мысли, чтобы остановиться, не родилось, то старый помещик и занимал разговорами гостя своего до утра. Тот едва дотерпел до рассвета, спросил лошадей – и... «Поверенный оглянулся с каким-то особенным выражением; было похоже, что ему, как когда-то землемеру, захотелось обозвать Ивана Абрамыча печенегом или как-нибудь иначе, но кротость пересилила, он удержался и ничего не сказал. Но в воротах вдруг не вытерпел, приподнялся и крикнул громко и сердито: