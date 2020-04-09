Налог на коронавирус

Граждане и компании по умолчанию платят налоги в стране налогового резидентства, т. е. там, где обычно находятся. Если есть доходы в другой стране, то по ним надо отчитываться и платить налоги уже в двух странах. К счастью, большинство стран заключили между собой соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) и налоги, уплаченные в другой стране, могут вычитаться из налогов по месту резидентства – нужны только подтверждающие документы и согласие налоговых органов. Резиденты обычно уплачивают в своей стране налоги со своих доходов по всему миру, а нерезиденты – только с доходов в этой стране.