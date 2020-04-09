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Налог на коронавирус

Налоговые последствия закрытия границ для нерезидентных компаний
Сергей Нестеренко
dpa / tass

Пандемия коронавируса вызвала закрытие границ и может привести к неожиданным налоговым последствиям не только для граждан, оставшихся за рубежом или пробывшим в России дольше запланированного, но и для их компаний. В частности, из-за превышения максимально возможного времени пребывания в стране может измениться налоговая резидентность как самих физических лиц, так и компаний, которыми они владеют или управляют. И, соответственно, место, порядок и сумма взимаемых налогов.

Где живет компания

Граждане и компании по умолчанию платят налоги в стране налогового резидентства, т. е. там, где обычно находятся. Если есть доходы в другой стране, то по ним надо отчитываться и платить налоги уже в двух странах. К счастью, большинство стран заключили между собой соглашения об избежании двойного налогообложения (СоИДН) и налоги, уплаченные в другой стране, могут вычитаться из налогов по месту резидентства – нужны только подтверждающие документы и согласие налоговых органов. Резиденты обычно уплачивают в своей стране налоги со своих доходов по всему миру, а нерезиденты – только с доходов в этой стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных