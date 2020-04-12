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Как быстрее выйти из карантина

Государству нужно действовать по принципу «Всё для фронта, всё для победы»
Андрей Рагозин
Михаил Метцель / ТАСС

Реакцию развитых стран мира на пандемию COVID-19 можно делить на три условных сценария: японо-корейский, британский (он же шведский и американский) и фрнцузский. 

Сценарий Японии и Южной Кореи – быстрая мобилизация больших сил на ограничение вспышки инфекции, чтобы она не вышла на уровень популяции: быстрый поиск и изоляция заболевших и тех, кто с ними был в контакте. Поэтому меры карантина и социальной изоляции в этих странах удается свести к минимуму. Однако в условиях глобализации экономики Японии и Южной Корее вряд ли удастся исключить новые случаи заноса инфекции, и их противоэпидемический барьер может не справиться с новыми вспышками инфекции.

Британский (он же шведский и американский) вариант полагает, что от инфекции нужно защитить самых слабых, а остальным – как повезет: так называемый иммунитет стада. Увы, авторы этой идеи недооценили фактор потерь инфицированного медицинского персонала и переоценили возможности стационарной помощи. США, Великобритания и Швеция имеют минимальные среди развитых стран показатели обеспеченности населения госпиталями: соответственно 29, 30 и 23 госпитальных койки на 10 000 человек. В Японии на 10 000 человек приходится 135 коек, а в Германии – наиболее успешно противостоящей эпидемии европейской стране – 83 койки на 10 000 человек. Отсюда крайне неблагоприятная динамика летальности от коронавируса в США, Великобритании и Швеции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных