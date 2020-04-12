Как быстрее выйти из карантина

Сценарий Японии и Южной Кореи – быстрая мобилизация больших сил на ограничение вспышки инфекции, чтобы она не вышла на уровень популяции: быстрый поиск и изоляция заболевших и тех, кто с ними был в контакте. Поэтому меры карантина и социальной изоляции в этих странах удается свести к минимуму. Однако в условиях глобализации экономики Японии и Южной Корее вряд ли удастся исключить новые случаи заноса инфекции, и их противоэпидемический барьер может не справиться с новыми вспышками инфекции.