Как быстрее выйти из карантина

Как быстрее выйти из карантинаГосударству нужно действовать по принципу «Всё для фронта, всё для победы»
Реакцию развитых стран мира на пандемию COVID-19 можно делить на три условных сценария: японо-корейский, британский (он же шведский и американский) и фрнцузский.
Сценарий Японии и Южной Кореи – быстрая мобилизация больших сил на ограничение вспышки инфекции, чтобы она не вышла на уровень популяции: быстрый поиск и изоляция заболевших и тех, кто с ними был в контакте. Поэтому меры карантина и социальной изоляции в этих странах удается свести к минимуму. Однако в условиях глобализации экономики Японии и Южной Корее вряд ли удастся исключить новые случаи заноса инфекции, и их противоэпидемический барьер может не справиться с новыми вспышками инфекции.
Британский (он же шведский и американский) вариант полагает, что от инфекции нужно защитить самых слабых, а остальным – как повезет: так называемый иммунитет стада. Увы, авторы этой идеи недооценили фактор потерь инфицированного медицинского персонала и переоценили возможности стационарной помощи. США, Великобритания и Швеция имеют минимальные среди развитых стран показатели обеспеченности населения госпиталями: соответственно 29, 30 и 23 госпитальных койки на 10 000 человек. В Японии на 10 000 человек приходится 135 коек, а в Германии – наиболее успешно противостоящей эпидемии европейской стране – 83 койки на 10 000 человек. Отсюда крайне неблагоприятная динамика летальности от коронавируса в США, Великобритании и Швеции.