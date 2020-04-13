Как победить вирус и выйти из кризиса

Разная интенсивность заражения и различия в культурных и исторических традициях породили и разные стратегии борьбы. Например, во Франции введены более строгие ограничения на передвижение граждан, чем в соседних Бельгии и Германии. В США решение об ограничительных мерах принимаются на уровне округов. Дональд Трамп и республиканская партия стремятся как можно скорее централизованно преодолеть кризис и стабилизировать ситуацию, в том числе в связи с близостью предстоящих этой осенью президентских выборов. Но некоторые республиканские губернаторы довольно неохотно вводят жесткие социальные ограничения (например, во Флориде и Миссисипи), тогда как, например, губернатор Огайо одним из первых ввел строгие антивирусные меры еще месяц назад – и преуспел в замедлении распространения болезни в штате.