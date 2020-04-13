Как победить вирус и выйти из кризиса

Как победить вирус и выйти из кризисаНужно как можно скорее возвращать людей в экономику
Эпидемия коронавируса имеет шокирующий глобальный размах, в борьбе с ней страны выбирают различные стратегии. Некоторые, осознав опасность на ранней стадии, начинали действовать быстро, другие отрицают серьезность угрозы и не принимают особых мер. Таким странам, как Тайвань, Сингапур и Южная Корея, удалось обуздать распространение болезни с помощью тестирования, отслеживания контактов заболевших и карантина. Однако и там риски сохраняются, что, например, совсем недавно признал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
Страны Западной Европы и США такому положению дел могут только позавидовать. Они оказались застигнуты эпидемией врасплох. Признание ее опасности запоздало, медицинского оборудования и средств защиты оказалось недостаточно – пришлось принять сверхжесткие меры для ограничения социальных контактов, лишь бы замедлить распространение COVID-19 и снизить давление на систему здравоохранения.
Разная интенсивность заражения и различия в культурных и исторических традициях породили и разные стратегии борьбы. Например, во Франции введены более строгие ограничения на передвижение граждан, чем в соседних Бельгии и Германии. В США решение об ограничительных мерах принимаются на уровне округов. Дональд Трамп и республиканская партия стремятся как можно скорее централизованно преодолеть кризис и стабилизировать ситуацию, в том числе в связи с близостью предстоящих этой осенью президентских выборов. Но некоторые республиканские губернаторы довольно неохотно вводят жесткие социальные ограничения (например, во Флориде и Миссисипи), тогда как, например, губернатор Огайо одним из первых ввел строгие антивирусные меры еще месяц назад – и преуспел в замедлении распространения болезни в штате.