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Как победить вирус и выйти из кризиса

Нужно как можно скорее возвращать людей в экономику
Шломо Вебер Жан-Филипп Платто
Reuters

Эпидемия коронавируса имеет шокирующий глобальный размах, в борьбе с ней страны выбирают различные стратегии. Некоторые, осознав опасность на ранней стадии, начинали действовать быстро, другие отрицают серьезность угрозы и не принимают особых мер. Таким странам, как Тайвань, Сингапур и Южная Корея, удалось обуздать распространение болезни с помощью тестирования, отслеживания контактов заболевших и карантина. Однако и там риски сохраняются, что, например, совсем недавно признал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Страны Западной Европы и США такому положению дел могут только позавидовать. Они оказались застигнуты эпидемией врасплох. Признание ее опасности запоздало, медицинского оборудования и средств защиты оказалось недостаточно – пришлось принять сверхжесткие меры для ограничения социальных контактов, лишь бы замедлить распространение COVID-19 и снизить давление на систему здравоохранения.

Разная интенсивность заражения и различия в культурных и исторических традициях породили и разные стратегии борьбы. Например, во Франции введены более строгие ограничения на передвижение граждан, чем в соседних Бельгии и Германии. В США решение об ограничительных мерах принимаются на уровне округов. Дональд Трамп и республиканская партия стремятся как можно скорее централизованно преодолеть кризис и стабилизировать ситуацию, в том числе в связи с близостью предстоящих этой осенью президентских выборов. Но некоторые республиканские губернаторы довольно неохотно вводят жесткие социальные ограничения (например, во Флориде и Миссисипи), тогда как, например, губернатор Огайо одним из первых ввел строгие антивирусные меры еще месяц назад – и преуспел в замедлении распространения болезни в штате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных