Каким будет «дивный новый мир»Ренессанс левой идеи после победы над пандемией
«После пандемии мир уже никогда не будет прежним» – эта фраза стала общим местом в рассуждениях политиков, ученых, журналистов. Заверения, что в результате революции на рынках труда, когда офисных работников массово заменят те, кто трудится на удаленке, вместе с роботами и искусственным интеллектом, мир быстро перейдет на «цифру», в нынешних реалиях как-то не убеждают. В обстановке всеобщего карантина стало очевидно, что современная экономика не может работать в новом режиме – через несколько месяцев она встанет. И тогда вместо «дивного цифрового мира» люди столкнутся с необходимостью адаптироваться к совершенно иной реальности – к жизни в примитивных аграрных сообществах, существующих в условиях натурального хозяйства.
Поэтому на самом деле все, по-видимому, будет гораздо сложнее. Конечно, проект строительства «цифрового мира» никуда не исчезнет, но претерпит существенные изменения под влиянием пережитого человечеством опыта. Наверняка поубавится количество романтиков, еще недавно грезивших «дистанционной медициной», при которой не надо будет содержать множество старомодных учреждений вроде поликлиник и больниц, а будет достаточно, чтобы врачи давали лечебные рекомендации по Skype, WhatsApp и т. п. Как минимум придется скорректировать в сторону уменьшения и планы перевода образования в онлайн. О производстве разного рода материальных продуктов и сельхозтоваров и говорить не приходится. На нынешнем технологическом уровне развития общества эти задачи – по крайней мере пока – роботам не по плечу.
Несмотря на корректировки и неизбежный отказ от притязаний на радикальное изменение человеческого общества, проект «цифрового мира», безусловно, сохранит привлекательность и на рынке глобальных политических идей по-прежнему будет претендовать на роль самого востребованного. Только в мире, пережившем пандемию, у него скорее всего появится сильный соперник – левая идея в новой редакции. Сотни миллионов людей по всему свету, и в первую очередь в развитых странах, столкнувшись с недостаточностью, а то и некачественностью медицинских услуг, с безденежьем и безработицей, не виданной со времен Великой депрессии, будут требовать большей социальной справедливости. И с новой силой зазвучат требования большей доступности качественных медицинских услуг и образования, более справедливого распределения доходов.