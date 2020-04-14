Каким будет «дивный новый мир»

Поэтому на самом деле все, по-видимому, будет гораздо сложнее. Конечно, проект строительства «цифрового мира» никуда не исчезнет, но претерпит существенные изменения под влиянием пережитого человечеством опыта. Наверняка поубавится количество романтиков, еще недавно грезивших «дистанционной медициной», при которой не надо будет содержать множество старомодных учреждений вроде поликлиник и больниц, а будет достаточно, чтобы врачи давали лечебные рекомендации по Skype, WhatsApp и т. п. Как минимум придется скорректировать в сторону уменьшения и планы перевода образования в онлайн. О производстве разного рода материальных продуктов и сельхозтоваров и говорить не приходится. На нынешнем технологическом уровне развития общества эти задачи – по крайней мере пока – роботам не по плечу.