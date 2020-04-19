Китай важнее, чем Беслан

Китай важнее, чем БесланЗаконодатели назначили окончание войны на день памяти о погибших в теракте детях
Конъюнктурный перенос празднования даты, связанной с Великой Отечественной и Второй мировой войнами, по сомнительным историческим основаниям отражает стремление части российского правящего класса вернуться к сталинским трактовкам недавнего прошлого и продемонстрировать обиду другим странам. Авторов подобных переносов не смущает даже то, что новый праздник совпадет с днем трагедии в Беслане.
В пятницу Совет Федерации одобрил перенос Дня победы над Японией с канонического дня 2 сентября на 3 сентября. Против голосовали представитель Северной Осетии Арсен Фадзаев и ХМАО-Югры Юрий Важенин, указавшие на неправильность смешивания дня завершения Второй мировой войны с трагической датой штурма школы № 1 в североосетинском городе Беслане в сентябре 2004 г., жертвами которого стали 336 человек, в том числе 186 детей.
Но авторов переноса даты совмещение победы над Японией с трагедией Беслана смущает мало. Для них важнее показать роль СССР в победе над императорской армией и вернуться к сталинским трактовкам и датировке событий. Напомним, что 3 сентября как праздничный нерабочий день был установлен в 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР (по неизвестной причине) и отмечался отдельно в течение трех лет. Затем дни победы над Японией, а заодно и 9 мая – победы над Германией стали рабочими. Статус Всенародного Праздника, своего рода общегражданской Пасхи, к 9 мая вернулся уже при Леониде Брежневе в 1965 г.