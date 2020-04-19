Китай важнее, чем Беслан

Но авторов переноса даты совмещение победы над Японией с трагедией Беслана смущает мало. Для них важнее показать роль СССР в победе над императорской армией и вернуться к сталинским трактовкам и датировке событий. Напомним, что 3 сентября как праздничный нерабочий день был установлен в 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР (по неизвестной причине) и отмечался отдельно в течение трех лет. Затем дни победы над Японией, а заодно и 9 мая – победы над Германией стали рабочими. Статус Всенародного Праздника, своего рода общегражданской Пасхи, к 9 мая вернулся уже при Леониде Брежневе в 1965 г.