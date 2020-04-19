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Кто заплатит жертвам за пандемию

Перспективы международных и российских судебных дел
Ирина Фаст
Евгений Разумный / Ведомости

В распространении коронавируса весь мир винит Китай, а Китай – США. Интернет переполнен теориями возникновения вируса: от традиционного употребления в пищу диких животных до утечки или намеренного применения биологического оружия. Есть люди, кто считает, что реальной пандемии нет или она не опасна, есть и те, кто считает ее экспериментом над человечеством. Есть мнение, что во всем виновата Всемирная организация здравоохранения: она якобы финансово зависима от Китая и потому скрыла серьезность проблемы в нужное время. Независимо от причин у пандемии уже очень много жертв: человеческих жизней, разоряющихся бизнесов и экономических потерь государств. Кто, когда и сколько за это заплатит? И заплатит ли в принципе?

Нужно рассматривать два параллельных и независимых друг от друга направления: международная ответственность за возникновение и распространение пандемии и ответственность за внутригосударственные нарушения прав граждан в это время.

Ответственность национального государства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных