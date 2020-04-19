Кто заплатит жертвам за пандемию

В распространении коронавируса весь мир винит Китай, а Китай – США. Интернет переполнен теориями возникновения вируса: от традиционного употребления в пищу диких животных до утечки или намеренного применения биологического оружия. Есть люди, кто считает, что реальной пандемии нет или она не опасна, есть и те, кто считает ее экспериментом над человечеством. Есть мнение, что во всем виновата Всемирная организация здравоохранения: она якобы финансово зависима от Китая и потому скрыла серьезность проблемы в нужное время. Независимо от причин у пандемии уже очень много жертв: человеческих жизней, разоряющихся бизнесов и экономических потерь государств. Кто, когда и сколько за это заплатит? И заплатит ли в принципе?