Стоит ли дать бизнесу обанкротиться

Многие экономисты критиковали меры борьбы с мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. за то, что они продлили жизнь неэффективным компаниям и не дали им обанкротиться. Сейчас, казалось бы, экономика снова получает шанс избавиться от балласта. Но есть большая разница: кризис-2020 осознанно и превентивно запущен правительствами ради борьбы с пандемией. Многие бизнесы умирают не потому, что были тяжело больны, и их исчезновение не повысит эффективность экономики. К тому же огромный рост долгов в последние 10 лет усилил шок от коронавируса, и, когда компании выберутся из кризиса – те из них, кто выберется, – они будут, вероятно, более осторожны и пересмотрят риск-менеджмент.