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Стоит ли дать бизнесу обанкротиться

Или лучше помочь деньгами и налоговой реструктуризацией
Олег Шибанов , директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ
Сергей Портер / Ведомости

Многие экономисты критиковали меры борьбы с мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. за то, что они продлили жизнь неэффективным компаниям и не дали им обанкротиться. Сейчас, казалось бы, экономика снова получает шанс избавиться от балласта. Но есть большая разница: кризис-2020 осознанно и превентивно запущен правительствами ради борьбы с пандемией. Многие бизнесы умирают не потому, что были тяжело больны, и их исчезновение не повысит эффективность экономики. К тому же огромный рост долгов в последние 10 лет усилил шок от коронавируса, и, когда компании выберутся из кризиса – те из них, кто выберется, – они будут, вероятно, более осторожны и пересмотрят риск-менеджмент.

Жизнь в долг

Уже порядка 150 стран обратились к МВФ и Всемирному банку за помощью из-за распространения коронавируса. Развивающиеся страны находятся в очень сложной ситуации, они не смогут позволить себе столь щедрую помощь экономике, как США, Германия или Япония. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных