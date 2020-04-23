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Законорея против коронавируса

Как Верховный суд решительно занял двоякую позицию
Роман Бевзенко
Максим Столов и Евгений Разумный / Ведомости

Последние лет семь в юридическом сообществе принято ругать парламент за «законорею» – обильное и скверное по качеству законотворчество. Депутаты неумело гордятся количеством принятых законов, рапортуя, что в отчетном году они увеличили количество принимаемых законов на ...дцать процентов, что на ...дцать больше, чем прирост количества принятых законов в предыдущем отчетном периоде. Интеллектуалы традиционно посмеивались над этим и рассуждали о неправильно устроенном государственном менеджменте, нарочито выпуклом легизме президента Путина и его знаменитом меме «Все должно быть строго в рамках закона!». Не забывали при этом и крылатое высказывание Тацита, что чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.

Но вот время для смеха прошло – пришла пандемия. Она, увы, обострила приступы законореи, причем не только на федеральном уровне, но и на уровне региональном. На нас полилась огромная масса еще более дурно написанных нормативных актов.

Я юрист, одна из сфер моей специализации – право в области недвижимости. Я с ужасом читаю те нормативные акты, которые принимаются в сфере моих профессиональных интересов. Совершенно неумелые, робкие попытки законодателя настроить в «коронавирусном законе» № 98 хотя бы какой-то баланс в отношениях арендатора и арендодателя недвижимости ничего, кроме грустной усмешки, у юристов вызвать не могут. Нормы этого закона (для интересующихся – ст. 19, ч. 1–3) и принятые в его исполнение акты правительства порождают массу сложных вопросов. А там, где правовая норма написана нечетко, допускает двоякие и троякие толкования, появляется та самая мутная вода, в которой некоторые коллеги – а то и «коллеги» – начинают ловить пресловутую золотую рыбку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных