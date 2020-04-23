Законорея против коронавируса

Последние лет семь в юридическом сообществе принято ругать парламент за «законорею» – обильное и скверное по качеству законотворчество. Депутаты неумело гордятся количеством принятых законов, рапортуя, что в отчетном году они увеличили количество принимаемых законов на ...дцать процентов, что на ...дцать больше, чем прирост количества принятых законов в предыдущем отчетном периоде. Интеллектуалы традиционно посмеивались над этим и рассуждали о неправильно устроенном государственном менеджменте, нарочито выпуклом легизме президента Путина и его знаменитом меме «Все должно быть строго в рамках закона!». Не забывали при этом и крылатое высказывание Тацита, что чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.