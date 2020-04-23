Законорея против коронавируса

Законорея против коронавирусаКак Верховный суд решительно занял двоякую позицию
Последние лет семь в юридическом сообществе принято ругать парламент за «законорею» – обильное и скверное по качеству законотворчество. Депутаты неумело гордятся количеством принятых законов, рапортуя, что в отчетном году они увеличили количество принимаемых законов на ...дцать процентов, что на ...дцать больше, чем прирост количества принятых законов в предыдущем отчетном периоде. Интеллектуалы традиционно посмеивались над этим и рассуждали о неправильно устроенном государственном менеджменте, нарочито выпуклом легизме президента Путина и его знаменитом меме «Все должно быть строго в рамках закона!». Не забывали при этом и крылатое высказывание Тацита, что чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.
Но вот время для смеха прошло – пришла пандемия. Она, увы, обострила приступы законореи, причем не только на федеральном уровне, но и на уровне региональном. На нас полилась огромная масса еще более дурно написанных нормативных актов.
Я юрист, одна из сфер моей специализации – право в области недвижимости. Я с ужасом читаю те нормативные акты, которые принимаются в сфере моих профессиональных интересов. Совершенно неумелые, робкие попытки законодателя настроить в «коронавирусном законе» № 98 хотя бы какой-то баланс в отношениях арендатора и арендодателя недвижимости ничего, кроме грустной усмешки, у юристов вызвать не могут. Нормы этого закона (для интересующихся – ст. 19, ч. 1–3) и принятые в его исполнение акты правительства порождают массу сложных вопросов. А там, где правовая норма написана нечетко, допускает двоякие и троякие толкования, появляется та самая мутная вода, в которой некоторые коллеги – а то и «коллеги» – начинают ловить пресловутую золотую рыбку.