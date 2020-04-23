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Тучи над Договором об открытом небе

России не стоит выходить из договора – по военным и политическим причинам
Александр Ермаков , эксперт Российского совета по международным делам
Андрей Махонин / Ведомости

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, администрация президента США Дональда Трампа, похоже, находит время и для любимого дела – выхода из очередного соглашения в области стратегической стабильности. На очереди – Договор об открытом небе (ДОН).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 апреля, что США уже приняли такое решение, из этого исходит российская сторона. Судя по утечкам из Вашингтона, главы Пентагона и госдепартамента Марк Эспер и Майк Помпео согласовали позиции по этому вопросу и вслед за отправленным в сентябре прошлого года в отставку суперястребом Джоном Болтоном будут рекомендовать президенту выход США из договора. Группа консервативных сенаторов уже послала президенту письмо с призывом наконец прекратить «узаконенный русский шпионаж».

Оглашение этих планов ожидается в ближайшее время, а формальное уведомление, запускающее шестимесячный период выхода, – позднее в этом году. Время достаточно удачное – сейчас и так действует временный мораторий на полеты в связи с пандемией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных