Тучи над Договором об открытом небе

Тучи над Договором об открытом небеРоссии не стоит выходить из договора – по военным и политическим причинам
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, администрация президента США Дональда Трампа, похоже, находит время и для любимого дела – выхода из очередного соглашения в области стратегической стабильности. На очереди – Договор об открытом небе (ДОН).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 апреля, что США уже приняли такое решение, из этого исходит российская сторона. Судя по утечкам из Вашингтона, главы Пентагона и госдепартамента Марк Эспер и Майк Помпео согласовали позиции по этому вопросу и вслед за отправленным в сентябре прошлого года в отставку суперястребом Джоном Болтоном будут рекомендовать президенту выход США из договора. Группа консервативных сенаторов уже послала президенту письмо с призывом наконец прекратить «узаконенный русский шпионаж».
Оглашение этих планов ожидается в ближайшее время, а формальное уведомление, запускающее шестимесячный период выхода, – позднее в этом году. Время достаточно удачное – сейчас и так действует временный мораторий на полеты в связи с пандемией.