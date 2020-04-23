Тучи над Договором об открытом небе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 21 апреля, что США уже приняли такое решение, из этого исходит российская сторона. Судя по утечкам из Вашингтона, главы Пентагона и госдепартамента Марк Эспер и Майк Помпео согласовали позиции по этому вопросу и вслед за отправленным в сентябре прошлого года в отставку суперястребом Джоном Болтоном будут рекомендовать президенту выход США из договора. Группа консервативных сенаторов уже послала президенту письмо с призывом наконец прекратить «узаконенный русский шпионаж».