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Уроки «русского Тайваня»

100 лет назад к власти в белом Крыму пришел барон Петр Врангель
Кирилл Александров
Митинг красноармейцев-комсомольцев, отправляющихся на борьбу с частями генерала Врангеля. Южный фронт, 1920 г. /РИА Новости

После поражения в войне с коммунистами правительство Китайской республики, руководители партии Гоминьдан, солдаты и офицеры войск Национальной армии, а также многочисленные беженцы во главе с президентом Чан Кайши – всего около двух миллионов человек – покинули материковую часть родины. Так в 1949 г. появился Тайвань – и стал культурно-исторической и экономической альтернативой красному Китаю. В то время как маоистская революция и свирепый голод уносили миллионы жизней, а хохотавшие хунвэйбины с восторгом жгли буржуазные книги и рукописи, чанкайшисты шли по пути глубокой модернизации, основанной на укреплении частной собственности, поощрении предпринимательства и качественного образования. В итоге вслед за Южной Кореей, Гонконгом и Сингапуром Тайвань стал четвертым «азиатским тигром». Сегодня ВВП маленького Тайваня составляет более 0,8 % мировой экономики.

Истории экономического успеха Китайской республики, как официально называется Тайвань, предшествовали аграрные реформы начала 1950-х гг., связанные с именем американского экономиста Вольфа Ладежинского (1899–1975), служившего несколько лет советником при Чан Кайши. Молодой эмигрант, получивший гимназическое образование в царской России, окончил Колумбийский университет и сделал карьеру в США в министерстве сельского хозяйства. В 1945–1949 гг. он занимался организацией аграрной реформы в Японии, затем на Тайване и во второй половине 1950-х гг. – в Южном Вьетнаме. В Индокитае эксперту не удалось завершить свою важную работу из-за эскалации боевых действий между южанами и коммунистами-северянами. Но предыдущий опыт – в Японии и на Тайване – оказался вполне успешным.

С точки зрения Ладежинского, изучавшего крестьянский вопрос в дореволюционной России и самоубийственные последствия сталинской коллективизации, коммунисты традиционно опирались на пауперов и прочих деревенских маргиналов. Самостоятельный, трудолюбивый и крепкий фермер, защищенный законом, правом собственности и личным оружием, становился для них смертельным врагом. Соответственно, чтобы лишить коммунистов социальной опоры, требовалось создать многочисленный класс свободных сельских производителей-собственников, в том числе путем льготной продажи крестьянам излишков помещичьей земли с многолетней рассрочкой. У крупных землевладельцев земля не конфисковывалась, а выкупалась. Важнейшими условиями для проведения реформы служили политическая поддержка со стороны властей и запас мирного времени для спокойного переустройства хозяйства с одновременным развитием свободного рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных