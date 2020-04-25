Уроки «русского Тайваня»100 лет назад к власти в белом Крыму пришел барон Петр Врангель
После поражения в войне с коммунистами правительство Китайской республики, руководители партии Гоминьдан, солдаты и офицеры войск Национальной армии, а также многочисленные беженцы во главе с президентом Чан Кайши – всего около двух миллионов человек – покинули материковую часть родины. Так в 1949 г. появился Тайвань – и стал культурно-исторической и экономической альтернативой красному Китаю. В то время как маоистская революция и свирепый голод уносили миллионы жизней, а хохотавшие хунвэйбины с восторгом жгли буржуазные книги и рукописи, чанкайшисты шли по пути глубокой модернизации, основанной на укреплении частной собственности, поощрении предпринимательства и качественного образования. В итоге вслед за Южной Кореей, Гонконгом и Сингапуром Тайвань стал четвертым «азиатским тигром». Сегодня ВВП маленького Тайваня составляет более 0,8 % мировой экономики.
Истории экономического успеха Китайской республики, как официально называется Тайвань, предшествовали аграрные реформы начала 1950-х гг., связанные с именем американского экономиста Вольфа Ладежинского (1899–1975), служившего несколько лет советником при Чан Кайши. Молодой эмигрант, получивший гимназическое образование в царской России, окончил Колумбийский университет и сделал карьеру в США в министерстве сельского хозяйства. В 1945–1949 гг. он занимался организацией аграрной реформы в Японии, затем на Тайване и во второй половине 1950-х гг. – в Южном Вьетнаме. В Индокитае эксперту не удалось завершить свою важную работу из-за эскалации боевых действий между южанами и коммунистами-северянами. Но предыдущий опыт – в Японии и на Тайване – оказался вполне успешным.
С точки зрения Ладежинского, изучавшего крестьянский вопрос в дореволюционной России и самоубийственные последствия сталинской коллективизации, коммунисты традиционно опирались на пауперов и прочих деревенских маргиналов. Самостоятельный, трудолюбивый и крепкий фермер, защищенный законом, правом собственности и личным оружием, становился для них смертельным врагом. Соответственно, чтобы лишить коммунистов социальной опоры, требовалось создать многочисленный класс свободных сельских производителей-собственников, в том числе путем льготной продажи крестьянам излишков помещичьей земли с многолетней рассрочкой. У крупных землевладельцев земля не конфисковывалась, а выкупалась. Важнейшими условиями для проведения реформы служили политическая поддержка со стороны властей и запас мирного времени для спокойного переустройства хозяйства с одновременным развитием свободного рынка.