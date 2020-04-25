Уроки «русского Тайваня»

После поражения в войне с коммунистами правительство Китайской республики, руководители партии Гоминьдан, солдаты и офицеры войск Национальной армии, а также многочисленные беженцы во главе с президентом Чан Кайши – всего около двух миллионов человек – покинули материковую часть родины. Так в 1949 г. появился Тайвань – и стал культурно-исторической и экономической альтернативой красному Китаю. В то время как маоистская революция и свирепый голод уносили миллионы жизней, а хохотавшие хунвэйбины с восторгом жгли буржуазные книги и рукописи, чанкайшисты шли по пути глубокой модернизации, основанной на укреплении частной собственности, поощрении предпринимательства и качественного образования. В итоге вслед за Южной Кореей, Гонконгом и Сингапуром Тайвань стал четвертым «азиатским тигром». Сегодня ВВП маленького Тайваня составляет более 0,8 % мировой экономики.